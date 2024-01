Dražje nezdravo življenje

Podražitve. Novo leto prinaša spremenjene cenike, ki potrošnikom ne bodo všeč, saj bodo morali seči globlje v žep.

V novo leto je marsikdo vstopil z nekaj negotovosti, saj razmere na trgu ne kažejo na ustalitev ali celo znižanje cen. Pač pa gre pričakovati podražitve na več področjih. Nekatere so se tudi že uresničile. Tako so se pretekli četrtek podražila pogonska goriva – bencin se je podražil za 1,4 centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 1,2 centa. Pri 50-litrskem rezervoarju 95-oktanskega bencina to pomeni 0,7 evra več kot doslej, pri dizlu pa je polnjenje 50-literskega rezervoarja dražje za 0,6 evra.

Po napovedih gre tudi letos pričakovati nihanja cen s postopno podražitvijo, čeprav so goriva še vedno cenejša kot pred izbruhom vojne v Ukrajini, kar je sicer povzročilo visok dvig cene nafte in torej pogonskih goriv.

Kaj bo dražje?

Prav ruska agresija na Ukrajino vpliva tudi na cene žita, pa tudi sicer na preostale cene hrane na svetovnih trgih. Tukaj so še drugi svetovni dejavniki, ki kažejo na podražitve, ne samo pri hrani, pač pa tudi pri avtomobilskem zavarovanju, telefonskih storitvah, elektriki in še čem.

Podražitev tobačnih izdelkov

Višje bodo tudi cene tobačnih izdelkov. Pri zadnjem lanskem zvišanju trošarin je premier Robert Golob odkrito priznal, da vlada razmišlja o dodatnem dvigu. Lani naj bi v državno blagajno s tega naslova priteklo 25 milijonov evrov, letos pričakujejo še dodatnih 21 milijonov evrov.

Odprto polje alkohola in sladkih pijač

Prav tako je že več kot leto dni na mizi predlog o iskanju možnosti dodatnih davčnih prilivov na račun nezdravega življenja državljanov, je v lanskem letu potrdil finančni minister Klemen Boštjančič. Golob pa je izpostavil, da mora ministrstvo preučiti možnosti dodatnih virov z vidika dviga trošarin ne le za tobačne izdelke, pač pa tudi za sladke pijače in žgane pijače. Več o tem pa si lahko preberete v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.