Dramlje – Celje – Arja vas: Po treh letih menjava protihrupnih ograj

Po le treh letih od postavitve na štajerski avtocesti pri Celju zamenjujejo protihrupne ograje. Zastoji na odseku Arja vas – Celje – Dramlje so tako v teh dneh stalnica. Dolge kolone so predvsem na avtocestnem odseku med Arjo vasjo in Celjem v smeri proti Mariboru. Razlog je, kot so sporočili z Darsa, povezan z zamenjavo protihrupnih ograj in seveda vrhuncem poletne sezone. Z deli so začeli v juliju in bodo trajala vse do konca oktobra. Rok izvedbe je namreč dvakrat po 60 dni (za vsako polovico avtoceste). Promet je urejen po dveh zoženih pasovih.

‘Berlinski zid’ ni zmanjšal hrupa

‘Berlinski zid’, kakor protihrupnim ograjam zaradi višine in sivine pravijo tamkajšnji prebivalci, nima ustrezne zvočne izoliranosti. To so s testiranjem izvedeli šele, ko so dela bila zaključena in hrup ni bil nič kaj manjši. Protihrupne ograje bi namreč morale dosegati ustrezno zvočno izoliranosti nad 25 decibelov, na testiranjih pa so dosegale komaj 20 decibelov.

Ob tem so z Darsa pojasnili, da celotna protihrupna ograja ni nefunkcionalna, ampak so neustrezni samo eni paneli, od skupno šestih dobaviteljev. Težava je v tem, da je teh neustreznih panelov skoraj polovica, druga polovica pa ustreza predpisom.

Odstop od pogodbe

Preden so na Darsu odstopili od pogodbe, so izvajalce vsaj trikrat pisno pozvali k sanaciji. Dve hrvaški podjetji (konzorcij podjetij Werkos iz Osijeka in Fracasso R1 iz Reke) in eno slovensko (Godina iz Kozine), ki so dela izvajala, niso podali predlogov, ki bi bili skladni s pogodbenimi zahtevami, zato je sledil nepreklicni odstop od pogodbe. Hkrati so unovčili bančne garancije v višini deset odstotkov pogodbene vrednosti (nekaj več kot 18 milijonov evrov).

Odprava pomanjkljivosti

Napake sedaj odpravljata podjetji Delta Bloc International GMBH in MABA GMBH. Slednji sta morali pred začetkom celotne menjave postaviti testno polje in tako dokazati, da bo izolativnost nove ograje nad zahtevano mejo. Izkazalo se je, da ponekod dosegajo celo nad 30 decibelov. Končna ocenjena vrednost obnove bo nekaj več kot 3,3 milijona evrov, kar vključuje vsa dela zamenjave in predhodno izvedeno dodatno projektiranje ter storitve zunanje kakovosti.