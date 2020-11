Dr. Vinko Gorenak: »Če bomo ukrepe res spoštovali, imamo dobre možnosti«

Verjetno se strinjamo, da je pri spopadanju s krizo, povzročeno s koronavirusom, veliko nepreverjenih informacij, ki jih slišimo vsak dan, tudi o tem, kaj se dogaja med tistimi, ki odločajo o načinu spopadanja s tem nevarnim virusom. Kdo ima o tem več informacij kot človek, ki je zelo blizu predsedniku vlade, saj je tudi njegov državni sekretar. Dr. Vinko Gorenak, ki živi v bližini Šmarja pri Jelšah, je tako pravi naslov za nekaj informacij iz prve roke. Zaradi aktualnih vsebin je nastal daljši intervju, ki ga bomo objavili v dveh nadaljevanjih.

Začniva s temo, ki nas vse zelo prizadeva – ukrepi proti širjenju koronavirusa. Pogled na številke dnevno okuženih, ki so tudi po petih tednih od začetka uvajanja strožjih ukrepov visoke, ne dajejo ravno upanja, da so ti ukrepi pravilni. Kako to vidite vi in kako vlada? “Ukrepi so zlasti sorazmerni stanju na terenu. Konec maja in v juniju smo imeli le po nekaj okuženih na dan. To je bil razlog za preklic epidemije in sprostitev praktično vseh ukrepov. Konec avgusta in v septembru je začelo število okuženih močno naraščati, zato smo sprejeli prve, a za tisti čas blage ukrepe, konec oktobra pa smo jih močno zaostrili, pred dnevi pa smo jih sploh zaostrili. Vedno se bodo našli posamezniki, ki bodo problematizirali ta ali oni ukrep in našli mednarodne primerjave za svoje trditve. Najdejo se taki, ki trdijo, da virusa sploh ni in da vlada uvaja neke vrste diktaturo, do tistih, ki vas bodo prepričevali, da z ukrepi pretiravamo in tistih, ki si želijo še strožjih ukrepov. Je pa moteče početje opozicije. V maju in juniju so pozivali k demonstracijam in na njih celo sodelovali, kasneje so trdili, da vlada z ukrepi prehiteva, sedaj pa trdijo, da je vlada z ukrepi zamudila. Posebej neumno pa se mi zdi početje opozicije, ki trdi, da vlada ne spoštuje stališč stroke. To je čista laž. Sam sodelujem na vseh pomembnih sestankih vlade in vem, da vlada še kako posluša stroko. Skratka, mislim, da so ukrepi pravočasni in na mestu.”

Pri poročilih o sprejemanju teh zaščitnih ukrepov, s katerimi se varuje zdravje, a škodi gospodarstvu, naj bi med posameznimi ministri vlade prihajalo do velikih nesoglasij. Vi ste zelo blizu dogajanja, sta Tomaž Gantar in Zdravko Počivalšek res ‘na smrt skregana’? “Ne le blizu dogajanja, ampak to dogajanje dobro poznam. Vtis v javnosti, da sta na smrt skregana, je seveda čisti medijski konstrukt. Povsem logično je, da Tomaž Gantar zagovarja ostrejše ukrepe, saj je zdravstveni minister in povsem logično je, da Zdravko Počivalšek zagovarja za gospodarstvo milejše ukrepe, saj je minister za gospodarstvo. Nobenega kreganja med njima nikoli ni bilo, niti zaostrovanj med njima nikoli ni bilo. Vlada skuša najti omejitve in ukrepe, ki bodo preprečili širjenje koronavirusa, hkrati pa, kot vidite, ni zaustavila industrijske proizvodnje. Skratka na tem področju je vse v najlepšem redu.”

Pa vendar ravnovesja med skrbjo za zdravje in gospodarskim življenjem verjetno vedno ni najbolj enostavno? “Zagotovo, toda po zaslugi strokovne skupine pri zdravstvenem ministrstvu pod vodstvom dr. Bojane Beović in hkrati po zaslugi delodajalskih združenj, ki so na zvezi s Počivalškom, smo po moji oceni našli pravo ravnovesje, ki na eni strani obeta, da bo epidemija začela pojenjavati in na drugi strani, da ne bo preveč prizadeto gospodarstvo.”

