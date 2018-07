Dr. Marko Samec izbran za direktorja šmarske knjižnice

Svet zavoda Knjižnice Šmarje pri Jelšah je izbral dr. Marka Samca za novega direktorja, k imenovanju je danes že dala soglasje tudi občina ustanoviteljica.

Na svetu zavoda šmarske knjižnice so nam pojasnili, da sta na razpis na delovno mesto direktorja prispeli dve prijavi. Po predstavitvi in razgovoru s kandidatoma je svet zavoda soglasno izbral dr. Marka Samca, ki je tako svet zavoda kot kolektiv prepričal s svojo vizijo in programom dela. V roku 60 dni morajo svoje mnenje podati še pogodbene občine in zaposleni, nakar ga svet zavoda lahko imenuje za direktorja.

