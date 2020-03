Dr. Jure Bićanić: Bolj narazen bomo, varneje bo

Dr. Jure Bićanić, zdravnik iz zdravstvene ambulante Zreče, je za Radio Rogla pojasnil, kako in zakaj v samoizolacijo ter znova opozoril na pomen distance med ljudmi.

Skladno s strokovnimi priporočili osebni zdravniki trenutno vse osebe, ki navajajo znake akutne okužbe dihal z vročino ali brez in za katere ocenimo, da se lahko zdravijo doma, napotimo v samoizolacijo za 14 dni. Tak ukrep je potreben in smiseln v vsakem podjetju, ki v teh dneh še obratuje. Jasno je, da nam bo posledično zato v naslednjih dneh število takšnih oseb v podjetjih oziroma nasploh dnevno naraščalo. To ne pomeni, da imajo vsi ti okužbo z COVID-19, saj jo je pri blagih znakih okužbe nemogoče ločiti od ostalih virusnih okužb.

Zato je upoštevanje vladnega odloka o izogibanju medsebojnim stikom bistvenega pomena, saj nihče od nas ne ve, kdo je resnično okužen in kdo ne.

Vsem osebam poslanim v samoizolacijo polagam na srce, da se ukrepa držijo ne glede na to ali gre za utemeljen sum na COVID 19 ali ne.

Kakršnokoli zaznamovanje bolnikov z potrjeno boleznijo COVID 19, pa je do teh ljudi nesmiselno in nepošteno, saj je so nam veliko bolj nevarni tisti, ki še hodijo naokrog kljub omejitvam, pa še niso bolni oziroma ne vedo, da so že okuženi. To pa je lahko vsak izmed nas in zato niso toliko pomembne maske, ki jih zaenkrat ni, ampak vsaj do nadaljnjega distanca med nami, večja ko bo, varneje bo, kjerkoli že smo.