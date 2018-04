DPM Slovenske Konjice išče nove prostovoljce

V zadnjem tednu marca so se na zboru članov Društva prijateljev mladine (DPM) Slovenske Konjice srečale prostovoljke. Predsednica Janja Brglez je predstavila poročilo dela lanskega leta in načrte za letos. Zbrane članice so bile enotne, da društvo dela zelo dobro. Izpostavile so tudi raznolikost dejavnosti v Štorkljini hiši.

Kljub uspešnemu delovanju pa imajo članice veliko željo pomladiti svoje vrste. Želijo si mladih prostovoljk in prostovoljcev, prav tako pa se soočajo s pomanjkanjem svetovalcev na TOM telefonu (telefon za otroke in mladostnike). Izobraževanje za delo na TOM telefonu organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije in je za zainteresirane brezplačno. Za več informacij se lahko obrnete na predsednico društva ali na vodjo konjiškega TOM telefona, Anko Onič.

