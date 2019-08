Doživetje v medijski hiši Novice-Radio Rogla

Dopoldne so medijsko hišo Novice-Radio Rogla obiskali varovanci konjiške Stanovanjske skupnosti Čebelice. Najprej so se ustavili pri Minattijevem kipu in z navdušenjem ugotovili, da je pesniku ime enako kot enemu izmed njih. Zatem so stopili v Minattijevo knjigobežnico in bili presenečeni, koliko zanimivih knjig hrani. Izbrali so si eno in mimo tajništva pot nadaljevali do pisarne glasbenega urednika Vojka Gačnikarja. Izjemno se jim je zdelo, da je bila čez celo steno velika omara z ogromno zbirko CD-jev. Na tej točki so že nestrpno čakali, kdaj bodo videli radio. Tam pa jih je čakalo še eno presenečenje – na programu je bila Darja Gajšek. “Zjutraj sem jo slišal na radiu pa nisem verjel, da bo res tam. In potem je bila,” je rekel eden izmed varovancev. Po obisku radijskega studia so se ustavili še v snemalnici, preizkusili, kako deluje mikrofon in pogledali, kaj pri svojem delu počne tonski mojster Gregor Sevšek. Nato so se po stopnicah povzpeli do novinarske pisarne. Sprejel jih je urednik časopisa Aleš Mrzdovnik in ostala novinarska ekipa. Izvedeli so, kako nastaja časopis in kako oblikovalci oblikujejo časopisne strani. Razkazali so jim še, kaj počnejo zaposleni v računovodstvu in v marketingu. Na ogledu jih je ves čas spremljala tudi odgovorna urednica Radia Rogla Valerija Motaln, ki jim je dala blokce in zvezke Mac pa tudi majice jim je priskrbela. Slednjih so bili najbolj veseli.

Več o njihovem obisku preberite tudi v četrtkovih NOVICAH.