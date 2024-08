Minuli vikend je Šmartinsko jezero v Celju postalo slovenska prestolnica freestyle vodnih športov.

Organizacije Dudes vs Gravity, Fristajl.si, Sokolska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije in Klub adrenalinskih športov Šmartinsko jezero so pripravili dogodek Zero Gravity Days. Za tekmovalce kot tudi za obiskovalce, željne vodnih adrenalinskih doživetij, so združili plezanje na deep water plavajoči plezalni steni, wakeboarding, vožnjo s tubo, freestyle smučarske skoke in slip and slide skoke v jezero na vodni drči. Deep Water Solo Climbing je vznemirljivo plezanje nad globoko vodo brez varovalne opreme! Doza adrenalina je zagotovljena med vzpenjanjem po navpičnih stenah, ki se zaključi z osvežilnim skokom v vodo. Foto: Uroš Urlep.