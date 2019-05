Dovolj se je ogrelo, da lahko posadimo papriko

Papriko in paradižnik presajamo na prosto šele v maju, ko ni več nevarnosti pozebe in so povprečne dnevne temperature nad 10 ºC. Za ti dve vrtnini so namreč problematične že temperature pod 10 ºC, saj se pri tako nizkih temperaturah že pojavijo prvi znaki motenj v rasti in razvoju. Zato je s presajanjem bolje počakati nekaj dni na višje temperature.

Na grede na prostem jih presajamo v maju in vse do konca junija. Med posameznimi sadikami naj bo 25 do 40 cm razdalje. Paprike odlično rastejo posajene gosto skupaj. Odlično se obnese tudi presajanje sadik v “šopih”, kjer se med seboj podpirajo, zato jih lahko sadimo tudi po 3 sadike skupaj v eno sadilno jamico.

Po presaditvi sadik na prosto, dobro zalijemo. Kasneje zalivanje zmanjšamo, saj je kompostna zastirka vlažna in precej zmanjša potrebo po zalivanju. Rastlino negujemo na dan za plod ali cvet. Kadar obilo plodi, ji za oporo postavimo nižje količke, da se rastlina ne povesi ali celo prelomi.

Plodove paprike pobiramo od junija do oktobra, ko se polno obarvajo. Pri pobiranju si pomagamo z nožem. Pecelj je precej močan, da zdrži težo ploda, zato s trganjem plodov hitro ranimo večji del rastline. Pridelek pobiramo na dan za plod ali cvet, da vzpodbujamo cvetenje in tvorjenje novih plodov.