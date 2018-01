Dosedanji direktorici MCDD nov mandat

Nežika Pavlič Brečko bo tudi v prihodnjih štirih letih vodila Mladinski center Dravinjske doline (MCDD). Predstavniki Sveta zavoda MCDD so v petek izbirali med več kot desetimi na razpis prijavljenimi kandidati, na koncu pa so dosedanji direktorici soglasno podporo namenili tako predstavniki ustanovitelja zavoda – Kluba študentov Dravinjske doline (KŠDD) kot tudi predstavniki posameznih organizacijskih oblik zavoda ter predstavnica delavcev. Odločile so reference in izkušnje Pavlič Brečkove.

