Donačka Gora: ponovoletna voščilnica krajanom

Krajevna skupnost Donačka Gora je tudi letos pripravila tradicionalno novoletno voščilnico krajanom. Za dober vstop v novo leto in za nasmeh na obrazih številnih obiskovalcev tradicionalne voščilnice krajanom so s predstavo, plesom in pesmijo poskrbeli otroci podružnične osnovne šole in številni posamezniki s pevskimi ali instrumentalnimi nastopi – Barbara Matej, Klara Kitak, Zara in Lija Korez, sestre Plavčak, Izidor Kitak s svojimi tremi otroki, Pia Petan in Favstina Plavčak, Dolores Pušaver ter ansambel Naglas. Povezovalka programa Dolores Pušaver je v prijetnem nedeljskem popoldnevu nanizala veliko iskrenih želja in globokih misli. Krajanom pa sta vse dobro v novem letu zaželela tudi predsednik Sveta KS Donačka Gora Vlado Pušaver in župan občine Rogatec Martin Mikolič.

Več v petkovih Rogaških novicah.