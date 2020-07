Domova za starejše v Slovenski Bistrici in Poljčanah od danes spet zaprta za obiskovalce

Domova za starejše v Slovenski Bistrici in Poljčanah sta od danes spet zaprta za obiskovalce. Epidemiološka slika v slovenjebistriški Upravni enoti se je namreč poslabšala. Na tem območju so po zadnjih podatkih 3 okužene osebe, od tega 2 na območju občine Sl. Bistrica ter 1 na območju občine Oplotnica.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in enota Slovenska Bistrica sta ta hip polno zasedena, v njih je skupno več kot 350 stanovalcev. Za obiske in izhode bosta zaprta predvidoma 14 dni, odvisno od epidemiološke slike, pravi namestnik direktorice Goran Frangež.

»V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane smo se odločili, da zapremo dom v Poljčanah in enoto v Slovenski Bistrici zaradi poslabšane epidemiološke slike na območju Upravne enote Slovenska Bistrica in na podlagi priporočil Epidemiološke službe v Mariboru. Prav tako smo imeli povečana respiratorna obolenja v domu Poljčane, zato smo se tudi na priporočilo domskega zdravnika odločili, da dom Poljčane in enoto v Sl. Bistrici začasno zapremo iz preventivnih razlogov zaradi varovanja zdravja stanovalcev in zaposlenih.«

V času prepovedi obiskov in izhodov prav tako ne bodo izvajali storitve fizioterapije za zunanje uporabnike in tudi ne pedikure, ki jo izvaja zunanja izvajalka za stanovalce.

V obeh domovih imajo sicer ta čas dovolj zaščitne opreme. Vse doslej so bili uspešni pred vnosom okužbe z novim koronavirusom in upajo, da bo tako tudi v prihodnje. (Bojana Petelinšek)