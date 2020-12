Domači vlivanci s čebulo

Testo za vlivance:

200 g moke

žlička soli

ščep muškatnega oreščka

2 jajci

100 ml mleka

žlica stopljenega masla

Zabela:

2 veliki čebuli

žlica masla

50 g naribanega poltrdega sira

Priprava:

korak:

Moko, sol in muškatni orešček zmešamo. Dodamo jajca in prilijemo mleko ter stopljeno maslo. Premešamo, da dobimo gladko zmes in pustimo malo počivati.

korak:

Medtem narežemo čebulo na večje rezine in prepražimo na maslu nad srednje močnim ognjem. Sem in tja pomešamo.

korak:

Pripravimo lonec in pasirko (za sadje) z nastavkom za večje luknjice, ki naj se prilega na lonec. V lonec nalijemo vodo, jo solimo in zavremo.

korak:

Na lonec namestimo pasirko in vanjo nalijemo polovico testa, zavrtimo ročaj, da potisnemo testo skozi luknjice v vrelo vodo. Pasirko odmaknemo in s penovko poberemo vlivance, ki so priplavali na površje, jih odcedimo in stresemo v ponev na čebulo. Postopek ponovimo s preostalim testom. Vlivance še minuto ali dve pražimo v ponvi, nato potresemo s sirom in jih z veliko skledo mešane solate ponudimo kot glavno jed.

To preprosto jed naših prababic hitro pripravimo. Jajčne vlivance, nekateri jim pravijo tudi špecli, večinoma uporabljamo kot prilogo, odlično se podajo k omakam, mesu pa tudi k zelenjavnim jedem. Tako pripravljeni pa so lahko tudi glavna jed.