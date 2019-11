Domači prijatelj z medom

Potrebujemo:

2 jajci

3 žlice medu

140 g sladkorja (lahko tudi rjavi)

1 vanilijev sladkor

1 čajna žlička cimeta

110 g grobo zrezanih orehov

110 g rozin (opranih in namočenih v rum)

400 g moke

1/2 zavitka pecilnega praška

POSTOPEK

Jajci, sladkor, vanilijev sladkor, cimet in med gladko razmešamo in postopoma dodajamo rozine, orehe in na koncu moko, pomešano s pecilnim praškom. Iz testa oblikujemo 2 podolgovati štručki, približno 4 cm široki. Spečemo ju na velikem pekaču, obloženem s peki papirjem. Štručki naj se pečeta približno 35 minut na 170 stopinj celzija . Že pečeni in rahlo ohlajeni štručki narežemo na rezine. Ko so ohlajene, jih je najbolje shraniti v kovinski škatli.

Lahko uporabimo poljubne oreške, koščke čokolade ali narezano suho sadje.