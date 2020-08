Domači pesto iz bazilike:

pol skodelice svežih listov bazilike

pol skodelice pinjol

2 stroka česna

pol skodelice parmezana

olivno olje

Najprej v pečici popecite pinjole, da postanejo svetlo rjavi. Ogrejte pečico na 170 stopinj in pinjole postavite vanjo za približno 10 minut.

Naribajte sir, olupite česen in ga strite na manjše kose.

Očistite baziliko, odrežite stebla.

Ko so vse sestavine pripravljene, jih stresite v mešalnik in mešajte, dokler ne nastane gladka masa. Nato dodajte kanček olivnega olja in ponovno premešajte. Poskusite mešanico in po okusu dodajte olje. Pesto je pripravljen! Hranite ga v zaprtem kozarcu na hladnem. Dodajte ga kot prilogo, namaz ali omako.