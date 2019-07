Domači hamburger

Sestavine za 1 osebo:

burger štručka

žlička majoneze

malo motovilca

rezina cheddar sira

manjša rdeča čebula

polovica pikantne žar klobase

žlička masti

Sestavine za polpet:

150 g zmletih govejih pleč

dimljena paprika

kajenski poper

sol

Priprava:

korak:

Sveže zmleto meso enakomerno začinimo s soljo, dimljeno papriko in kajenskim poprom ter z vlažnimi rokami oblikujemo v polpet, ki ga spečemo na segretem žaru ali v žar ponvi na štedilniku. Za manj pečeno meso polpet na vsaki strani pečemo 2 minuti, za srednje pečeno 3 do 4 minute, za dobro pečeno pa 5 minut, nato pa ga pustimo počivati še 5 minut.

korak:

Na koščke zrežemo polovico klobase in rdečo čebulo. Na masti prepražimo čebulo in nekje na polovici dodamo še koščke klobase. Ko ti postanejo hrustljavi, ponev odmaknemo na stran.

korak:

Na hitro popečemo še burger štručko. Spodnji del štručke namažemo z majonezo, čez dodamo slabo pest motovilca in nato meso in rezino sira. Dodamo še prepraženo čebulo in koščke klobase, pokapamo z domačo bbq omako in pokrijemo z zgornjim delom štručke.