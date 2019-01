Domače tekme za svetovni pokal na Rogli se veselijo tudi slovenski deskarji

Približno 110 deskark in deskarjev na snegu iz 22 držav se bo v soboto na Rogli potegovalo za točke svetovnega pokala. Od paralelnega veleslaloma na domači progi si veliko obetajo tudi v slovenski ekipi. Tekme se veselijo vsi, tudi Celjan Rok Marguč, ki je za Radio Rogla povedal: “Dobro smo pripravljeni, nismo pa toliko trenirali na progi kot mogoče prejšnja leta. Vendar Jaso že tako zelo dobro poznamo in mogoče bo to celo prednost in ne slabost. Na Rogli se vedno potrudijo, da je proga res dobro pripravljena in sem pripravljen tudi kakšen dan manj trenirati na tekmovalni progi, če je le potem tekma tista prava poezija za gledanje.” Marguč se je na vseh tekmah svetovnega pokala v tej zimi uvrstil v finale. To bo tudi cilj na Rogli, kjer pa želi