Domača hrana še dostopnejša

Podobno kot v širšem slovenskem in evropskem prostoru je tudi v naših krajih vse bolj prisotno zavedanje o pomenu samooskrbe. Če bo šlo vse po predvidevanjih, bomo še lažje in hitreje prišli do živil z okoliških kmetij. V Kmetijsko-gozdarski zadrugi (KGZ) Slovenske Konjice se je namreč porodila zamisel o prodaji hrane, ki jo pridelajo na lokalnih kmetijah.

Novost že letos?

Po besedah direktorja KGZ-ja Staneta Levarta se zavedajo odgovornosti in poslanstva zadruge, ki je tesno povezana z gospodarjenjem na kmetijah. “Menimo, da je dozorel čas, da nadgradimo sodelovanje s kmetijami in kmetom omogočimo organizirano prodajo njihovih pridelkov oziroma domače kmečke hrane. Kmetijska zadruga je tista, ki mora biti pobudnik takšne akcije. Ob tem se zavedamo, da vsaka novost terja precejšnjo angažiranost, prvi koraki bodo zagotovo zahtevni, a prepričani smo, da nam bo uspelo in da razmišljamo v prvi smeri,” poudarja Levart in dodaja, da naj bi še pred koncem leta v sklopu zadružne trgovine Blagovnica uredili prodajni prostor kot nekakšni testno postajo. Najprej v Slovenskih Konjicah, kjer ima zadruga v ta namen že zagotovljen prostor. Opremiti ga nameravajo s hladilno tehniko in ostalo potrebno opremo. Če bodo odzivi dobri, pa ne izključujejo možnosti, da bi prodajo uvedli še v Ločah, Zrečah in Vitanju. In kako se na pobudo odzivajo kmetje? (Več v NOVICAH).