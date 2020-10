Jabolka prerežemo na štiri dele in jih očistimo pešk. Ko smo vsa jabolka očistili, jih operemo in damo v veliko posodo, katero bomo lahko zaprli. Na očiščena in oprana jabolka nalijemo vodo. Deset litrov vode na dva kilograma jabolk. Lahko dodamo še kakšno steklenico lanskega kisa in posodo zapremo. Paziti moramo, da so jabolka ves čas potopljena v vodi, saj drugače začnejo gniti. Posoda naj bo v prostoru kjer je od 5 – 15 stopinj Celzija. Posodo občasno pogledamo, v januarju že lahko preverimo, če je že nastal kis. V kolikor je dovolj kislo, kis precedimo in jabolka zavržemo. Kis postavimo na temno mesto in ga lahko začnemo uporabljati.

Domač jabolčni kis pomaga pri aknah, artritisu, alergijah, kronični utrujenosti, sladkorni bolezni, holesterolu, gripi in vnetemu grlu, precej priljubljen je tudi kot sredstvo za hujšanje. 30 ml domačega jabolčnega kisa pomešate z mlačno vodo in žlico medu in pijete zjutraj na tešče.

