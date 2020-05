100 g temne čokolade

žlica grenkega kakava

50–70 g sladkorja ali sladila

200 ml sladke smetane

200 g jogurta

Čokolado raztopimo v polovici sladke smetane in ohladimo. Dodamo ostale sestavine, premešamo in dobljeno zmes vlijemo v posodo aparata za sladoled ali v posodo, ki jo damo v zamrzovalnik. Ko se krema zgosti in ohladi je sladoled gotov.

Za boljši okus, lahko še pred zamrzovanjem, dodamo grobo narezano čokolado ali žlico Nutelle.