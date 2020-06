Domač bezgov sok z gin tonikom – osvežilni hit poletja

Ste letos naredili domač bezgov sok? Preden vsega popijejo otroci, preizkusite tole osvežilno pijačo letošnjega poletja!

Sestavine prilagodite glede na vaš okus in želje. V kolikor si boste pripravili ta napitek po stresnem dopoldnevu v službi, povečajte količino gina in sorazmerno zmanjšajte bezgov sok ali tonik.

Potrebujemo:

30 ml gina

30 ml bezgovega soka

limonin sok

tonik

V večji kozarec nasujte nekaj ledenih kock, dodajte gin in bezgov sok. Nakapljajte še malo limoninega soka in dodajte tonik. Otroke pošljite k sosedom, moža prosite, naj gre v trgovino (po možnosti kam dlje), vi pa si poiščite miren prostor v senci, izklopite skrbi, srknite in uživajte.