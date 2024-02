Dom ob Savinji kmalu z nadgradnjami

V Domu ob Savinji se obetajo pomembne nadgradnje in izboljšave.

Od konca lanskega leta gradijo zunanje dvigalo s terasami na južnem delu stolpiča, ki ima 8 nadstropij. Nova pridobitev bo zagotovila varnejše bivalno okolje za stanovalce in njihove svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.

Projekt gradnje zunanjega dvigala s terasami in rekonstrukcija štirih nadstropij v Domu ob Savinji Celje ima za mesto in stanovalce velik pomen.

Dom ob Savinji Celje načrtuje tudi rekonstrukcijo od 2. do 5. nadstropja v drugem delu doma, kjer bodo po končani prenovi samo enoposteljne in dvoposteljne sobe. Skupni prostori bodo po prenovi večji in svetlejši, stanovalcem bodo nudili boljše pogoje za druženje in panoramski pogled na mesto. Več in podrobneje o tem tudi v eni od naslednjih številk Celjana.