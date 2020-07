Dom kulture v Ločah dobiva novo notranjost

V Ločah so začeli s težko pričakovano obnovo doma kulture. Dvorana je za današnje potrebe bila že nekaj časa nefunkcionalna in neuporabna. “Naredili bomo večnamenski prostor s premičnimi stoli, ki bo namenjen delovanju lokalne skupnosti, društev in druženju mladih,” poudarja konjiški župan Darko Ratajc. Predvidena vrednost obnove skupaj z opremo je 200.000 evrov. Približno polovico denarja bo prispevalo Ministrstvo za kulturo. Do konca oktobra pa naj bi notranjost objekta dobila povsem novo podobo. Po novem bo osrednji del dvorane izravnan, stene bodo imele nov omet, ojačani bodo leseni deli ostrešja, spustili bodo strop, ki bo iz mavčnih oblog, kompletno pa sanirali tudi lesen oder, zidne akustične obloge ter elektro in strojne inštalacije. Dvorana bo imela še novo opremo (mize, stole, zavese), novo bo ozvočenje in luči. (Jure Mernik)