Dogodki minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 1. do 8. junija so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavali smo 13 kaznivih dejanj; od tega veliko tatvino – vlom, 4 kazniva dejanja poškodovanje tuje stvari, 2 kaznivi dejanji grožnje, 2 kaznivi dejanji goljufije, dve kaznivi dejanji zlorabi osebnih podatkov, 2 kaznivi dejanji nasilništva in kaznivo dejanje preprečitev dokazovanja.



Slovenska Bistrica, 2. junij – obveščeni smo bili, da je neznani storilec v času med od 1. do 2. 6. med 23.30 in 7.00 uro, na enem od parkirnih prostorov podjetja, namerno z neznanim orodjem poškodoval dve parkirani vozili. Z dejanjem je lastnik obeh vozil oškodovan za 4.000 evrov.

Zgornja Polskava, 4. junij – obveščeni smo bili, da je neznani storilec v času od 3. do 4. 6. med 21.30 in 14.00 uro prišel do stranskih vhodnih vrat v stanovanjsko hišo, katera je namerno poškodoval. Z dejanjem je lastnik oškodovan za 20 evrov.

Pobrež, 6. junij – obveščeni smo bili, da je neznani storilec v času med 16.30 in 22.00 uro vlomil skozi okno v stanovanjsko hišo katero je v celoti preiskal. Iz notranjosti je odtujil več kosov nakita in denar. Z dejanjem je lastnik oškodovan za okoli 4000 evrov.

Zgornja Polskava, 7. junij – obveščeni smo bili, da je neznani storilec v času od 6. do 7. 6. med 19.00 on 09.00 v križišču lokalne ceste z regionalno cesto, odtujil prometni znak STOP. Z dejanjem je Cestno podjetje oškodovano za okoli 400 evrov.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 12 prometnih nesrečah, od tega smo obravnavali, 2 prometni nesreči II. Kategorije, v katerih so se udeleženci lahko telesno poškodovali, 4 prometne nesreče z materialno škodo, v 3 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo, v 3 primerih smo dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče smo 4 povzročiteljem izdali plačilni nalog.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo podali 3 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo 81 plačilnih nalogov, začasno smo odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja smo na podlagi 23. člena ZPrCP, enemu vozniku zasegli vozilo.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 14 intervencij, in sicer smo obravnavali 8 intervencij na javnem kraju in 6 intervencij v zasebnem prostoru. V 4 primerih smo kršitelju zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog, v 10 primerih smo intervencije zaključili z Uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Obravnavali smo še požar.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden, vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«