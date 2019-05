Dobrote slovenskih kmetij: Številna priznanja letos v Obsotelje in na Kozjansko

15 zlatih priznanj so prejele dobrote s kmetij iz Obsotelja in Kozjanskega, od tega si jih je pet prislužilo znak kakovosti.

Osrednja predstavitev kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo slovenski kmetje in kmetice, Dobrote slovenskih kmetij, je prejšnji konec tedna potekala na Ptuju. Na ocenjevanje dobrot se je prijavilo več kot tisoč izdelkov iz štirinajstih skupin, odlične rezultate so ponovno poželi kmetovalci iz Obsotelja in Kozjanskega. Kar 15 dobrot iz tega območja je prejelo zlato priznanje, od tega jih je pet, ki so zlato priznanje prejeli trikrat zapored, kar pomeni, da so prejeli znak kakovosti. Tega od zdaj nosita domači sir in domači sir z orehi Janeza Krkleca iz Rogaške Slatine. Prav tako dva znaka kakovosti je prejela kmetija Vreže iz Šmarja pri Jelšah, in sicer za navadni poltrdi sir Tomazlc in domači navadni jogurt. Znak kakovosti je šel tudi na kmetijo Planko iz Sv. Štefana za mladi kozji sirček. V Obsotelje in na Kozjansko so potovala še tri srebrna in eno bronasto priznanje.

ZLATO PRIZNANJE IN ZNAK KAKOVOSTI

Janez Krklec, Rogaška Slatina: domači sir

Janez Krklec, Rogaška Slatina: domači sir z orehi

Kmetija Vreže, Šmarje pri Jelšah: navadni poltrdi sir Tomazlc

Kmetija Vreže, Šmarje pri Jelšah: domači navadni jogurt

Ekološka kmetija Planko&Kleh, Sv. Štefan: mladi kozji sirček

ZLATO PRIZNANJE

Matej Grobelšek, Šmarje pri Jelšah: suha domača klobasa

Rozalija Šket, Podplat: 100 % ekološki sok iz aronije

Zeliščna kmetija Gorska roža Podplat: selfness zeliščni čaj

Andrej Babič, Bistrica ob Sotli: kozji mehki sir z zelišči grška mešanica

Andrej Babič, Bistrica ob Sotli: kozja skuta

Andrej Babič, Bistrica ob Sotli: kozji desertek skuta

Ekološka kmetija Planko&Kleh, Sv. Štefan: skuta iz kozjega mleka

Kmetija Polažer, Podplat: domači navadni jogurt

Kmetija Sinkovič, Buče: sir za žar – navadni

Kmetija Sinkovič, Buče: domači sadni jogurt

SREBRNO PRIZNANJE

Kmetija Gorjup, Kozje: domača salama

Rozalija Šket, Podplat: ekstra domača eko marmelada iz aronij

Kmetija Polažer, Podplat: domača sladka skuta

BRONASTO PRIZNANJE

Kmetija Gorjup, Kozje: domača pašteta