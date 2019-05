Dobrote slovenskih kmetij: pet znakov kakovosti na Oplotniško in Zreško

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij so bili tudi letos zelo uspešni Konjičani, Zrečani, Vitanjčani in Oplotničani. Ti so na razstavo, ki jo na Ptuju gostijo že 30 let, prijavili 31 izdelkov. Na ocenjevanjih so osvojili 20 zlatih, 7 srebrnih in 2 bronasti priznanji. Posebno priznanje, znak kakovosti, sta prejeli Oplotničanki Stanka Črnec za čebulni kruh in Albina Sadek za orehovo potico, Zrečan Jože Kovše pa je prejel tri znake kakovosti za svoje marmelade.

Na letošnji razstavi je bilo skupaj na ogled skoraj tisoč izdelkov.

Več in podrobneje pa v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.