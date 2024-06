Članice Humanitarnega društva Vera so v Tednu nacionalnega prostovoljstva pripravile dobrodelno stojnico. Letos so se odločile, da ta dan prostovoljstva preživijo v Domu Lipa Štore. Stojnico so postavile na domski vrt in jo obogatile z namizni prtički, etuiji za očala, obuvali, oblačili, spalnimi srajčkami, ruticami in podobno. Tudi pelo in plesalo se je ob zvokih harmonike. Foto: Verica Skok.