Dobrodelna Miklavževa stojnica članic Lions kluba Konjice Vita

V decembru sočutje in solidarnost še toliko bolj zaživita. Članice Lions kluba Konjice Vita so se odločile, da bodo pomagale z Miklavževo stojnico za dober namen. Minulo soboto so jo postavile na konjiški tržnici in na njej zbirale prostovoljne prispevke za starejše občane iz lokalnega okolja, ki jih pesti socialna stiska. Kot je poudarila Nina Malec Poklič, si nihče ne zasluži živeti pod pragom revščine, še najmanj pa ljudje, ki so zaslužni, da smo danes tukaj. Zato so se odločile pomagati. Spekle so domače praznične piškote, pripravile raznovrstne marmelade, v zameno za prostovoljne prispevke pa so darovale tudi kostanj, ki so ga že pred časom nabrale v okoliških gozdovih. Z zbranim denarjem bodo članice Vite pomagale pri sofinanciranju toplega obroka, drv za ogrevanje, plačilo položnic in še kaj.

