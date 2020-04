DOBRO JE VEDETI: Pravilna higiena rok

Pravilna higiena rok je najosnovnejši in najpomembnejši postopek, s katerim preprečujemo prenos mikroorganizmov in okužb. Obsega umivanje rok, razkuževanje, uporabo zaščitnih rokavic in nego kože rok.

Mojca Janežič, kozmetičarka, specializirana manikerka in pedikerka, direktorica Akademije Studia Lepota iz Slovenske Bistrice svetuje:

»Roke si moramo redno umivati, saj s tem odstranimo vidno umazanijo in trde delce nečistoč ter večji del mikroorganizmov, ki se nahajajo na koži. S tem preprečimo prenos raznoraznih infekcij oz. možnih povzročiteljev prebavnih motenj, kožnih vnetij, prehladnih obolenj, … ter preprečimo okužbe ran in dihalnih poti.

Roke si umijemo vedno kadar so vidno umazane ali smo bili v stiku s telesnimi tekočinami ali izločki, po vsakokratni uporabi stranišča, obvezno vsakokrat pred jedjo in po jedi, pa tudi po kihanju, kašljanju ali brisanju nosu. V času epidemije si roke še pogosteje umijemo, tudi vedno kadar pridemo v prostor (domov, v službo, v bolnišnico, …) in preden odidemo iz prostora (iz službe, iz bolnišnice, od doma, …).

Roke umijemo tudi vsakič pred in po uporabi rokavic, še posebej, če so le-te s talkom (pudrom).

Pravilni postopek umivanja rok traja približno 30 sekund, medtem ko za postopek higienskega umivanj rok velja, da traja vsaj 1 – 2 minuti. Roke umijemo s čimbolj nevtralnim milom (z nevtralno ph vrednostjo), da ne poškodujemo preveč kislo-mastnega plašča naše kože.

Roke najprej zmočimo oz. splaknemo pod tekočo vodo (odsvetujemo prevročo vodo, saj lahko previsoka temperatura vode povzroči termične poškodbe kože), nanesemo milo (1 pritisk na ročico dozatorja) na celotno površino kože od zapestja do konic prstov vključno z medprstnimi prostori in temeljito zdrgnemo. Roke speremo pod tekočo vodo. Mokre roke dobro obrišemo s papirnato brisačo do suhega.

Razkuževanje rok sicer v normalnih vsakodnevnih situacijah ni potrebno. V času epidemije priporočamo razkuževanje rok tudi doma oz. še posebej, kadar nimamo možnosti umivanja rok z vodo in milom. Razkuževanje rok ne more nadomestiti umivanja rok, saj z razkuževanjem ne moremo odstraniti nečistoč, trdih prašnih delcev in umazanije. Zato roke vedno razkužimo potem, ko smo jih temeljito umili ali kadar roke niso vidno umazane oz. onesnažene. Za razkuževanje rok uporabljamo razkužilo z min. 60% koncentracijo alkohola (etanol ali isopropilni alkohol), ki ga vtiramo v celotno površino kože rok pri čemer preverimo in upoštevamo navodila proizvajalca. Rok po razkuževanju ne brišemo!

Zaščitne rokavice predstavljajo mehansko oviro za prenos mikroorganizmov, zato so namenjene le za enkratno uporabo. Nadenemo jih vedno na čiste, razkužene in suhe roke. Po uporabi jih snamemo obrnjene navznoter in odvržemo v koš. Roke umijemo ali razkužimo. Nepravilna uporaba rokavic nam daje lažen občutek varnosti in ne preprečuje širjenja okužb. Prav tako nas rokavice ne varujejo pred vbodi in urezi, ali če so utrgane ali počene.

Pogosto umivanje in razkuževanje kožo na rokah in nohte precej izsuši, zato priporočamo uporabo negovalne kreme za roke in olja za kožico in nohte, da ohranimo zaščitni kislo-mastni plašč kože in prožne nohte. Vlažilno oz. negovalno kremo ali losjon in olje za kožico in nohte nanesemo vsakič, ko vsaj nekaj časa (min. 20 minut) ne bomo umivali ali razkuževali rok. Olje nanesemo na predel okoli nohta in dobro vmasiramo tudi po in pod nohtom. Nato nanesemo še kremo ali losjon in dobro vtremo po celotni površini kože vključno z zapestjem.«