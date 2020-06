DOBRNA Zlati občinski grb bivšemu županu Vojnika

Beno Podergajs, nekdanji župan Občine Vojnik, je dobitnik letošnjega Zlatega grba Občine Dobrna.

V naši državo bržčas ni veliko primerov, ko bi tako visoka priznanja podeljevali sosedom v tako rekoč konkurenčni občini. A na Dobrni so znali prepoznati njegova dobra dela, ki jih je za časa dvajsetletnega županovanja – pri čemer je prva leta i mel roko tudi nad Dobrno, ki je takrat še spadala k Vojniku. Kajpak Dobrnčani niso prezrli niti Podergajsove vidne in aktivne vloge med slovensko pomladjo.

“Priznam, da je nekoliko nenavadno, a z Dobrno, njenimi ljudmi in organizacijami smo Vojničani vselej dobro delali in sodelovali in tako je še danes”, je v sebi lastnem slogu skromno dejal prejemnik zlatega grba.

Srebrni grb je šel k Ženskemu pevskemu zboru Korona KUD Dobrna, z bronastim se odslej ponašata Kvartet Grče in Jure Doler.

Več preberite v Celjanu.

PŠ