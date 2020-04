DOBRNA Zdraviliški park bodo uspeli obnoviti

Na Dobrni letos obeležujejo 200-letnico Zdraviliškega parka, ponosa kraja, občine in nenaza dnje zdravilišča. Večino del, vezanih na park, ki je v občinski lasti, so že opravili.

»Nova je aleja od zdraviliškega doma do bivše kavarne, kakor tudi javna razsvetljava in urbana oprema. Arboretumsko je obrezana in pomlajena vsa drevesna struktura parka, posajena so manjkajoča drevesa, nove so vse klopi in smetnjaki«, pojasni župan Martin Brecl.

Terme Dobrna še urejajo manjši apartmajski hotel, kjer je bila nekoč uprava. Občinski del naložbe znaša dobrih 118 tisoč evrov, sredstva so zagotovili z rebalansom lanskega proračuna. Otvoritvene slovesnosti, napovedane v juniju, za zdaj še niso odpovedali.

PŠ