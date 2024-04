Celjski kriminalisti so po opravljeni hišni preiskavi na Dobrni zasegli skoraj osem kilogramov ekstazija.

Ovadili bodo 33-letnega Žalčana, ki so ga pred slabim mesecem že ujeli z več kot pol kilograma kokaina in je trenutno v priporu.

Policija je preiskavo nadaljevala in se dokopala do podatka, da je objekt, v katerem so našli mamila, uporabljal prav on.

Vrednost zasežene droge bi v prodaji na drobno dosegla okoli 75 tisoč evrov.

Osumljencu grozi do deset let zapora.

PŠ