DOBRNA Oskrbovance z okužbo bi premestili v Celje

V Cen tru za usposabljanje, delo in varstvo na Dobrni so že pred mesecem dni sprejeli akcijski načrt, ki predvideva postopke v izolaciji, kakor tudi ravnanje v primeru pojava okužbe.

Za 84 oseb s posebnimi potrebami skrbi 50 zaposlenih, v primeru okužbe bi obolele premestili v dislocirani oddelek na Trubarjevi v Celju.

»Nič hudega se še ni zgodilo, nekaj jih je bilo na testiranju, a vsi so bili negativni. Zaposleni so lahko največji prinašalci, zato velja posebna skrb zanje. Zjutraj in ob odhodu jim merimo temperaturo in jih povprašamo o posebnostih zdravstvenega počutja. Smo v zaprtem v sistemu. Nihče od oskrbovancev ne gre ven, niti noter«, pove direktorica CUDV Zlatka Srdoč Majer (na sliki).

Svojce s položajem v centru seznanjajo pisno in telefonsko, pošiljajo jim tudi fotografije, saj večina varovancev telefonske komunikacije ne zmore.

PŠ