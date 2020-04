DOBRNA Maske šivajo tudi v CUDV

S šivanjem pralnih mask so začeli tudi delavci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Doma jih izdelujejo zaposlene, ki so po stroki šivilje.

Ko mu so namenjene, pojasni direktorica CUDV Zlatka Srdoč Majer. »V tem času, ko smo vsi obsedeni s korono, so naše šivilje začele izdelovati maske, ki so namenjene našim uporabnikom, njihovim staršem, zaposlenim in upokojenim delavcem našega centra, nekaj smo jih posredovali v lokalno skupnost in jih še bomo komu, ki jih bo morda potreboval.«

Direktorica je sicer zadovoljna s trenutnim stanjem v CUDV, saj so se uspeli ubraniti pred okužbo. Pošali se, da so pri njih vsi zdravi še bolj, kakor so bili pred pandemijo.

PŠ