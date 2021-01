DOBRNA Lekarna v novih prostorih

Podr užnica Celjskih lekarn na Dobrni odslej deluje v novih prostorih v pritličju zgradbe tamkajšnje zdravstvene postaje.

Celjske lekarne so v posodobitev prostorov in opreme vložile 159 tisoč evrov, dovoljenje za izvajanje lekarniške dejavnosti so jim izdali prejšnji mesec.

Lekarna ima samostojni vhod in tudi ločen prostor za svetovanje strankam, s čemer zagotavljajo večjo diskretnost, razprostira pa se na skupno 57 kvadratnih metrih površin.

Kakor ocenjujejo v vodstvu Celjskih lekarn, so pogoji za delo lekarne na Dobrni zdaj optimalni, urejen je dostop za gibalno ovirane osebe in za matere z vozički.

Od torka do petka lekarna posluje v dopoldanskem času (od 8. do 14 ure), ob ponedeljkih pa je odprta popoldne (od 12. do 18. ure).

PŠ