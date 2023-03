DOBRNA Hotel Švicarija čaka prve goste

V Termah Dobrna so danes javnosti predstavili obnovljen Hotel Švicarija. Poldrugo stoletje star objekt so obnovili po smernicah zavoda za spomeniško varstvo in v duhu druge polovice 19. stoletja, 43 sob pa je sodobno opremljenih.

Celotna naložba je veljala dva milijona evrov.

Hotel, v njem se zgodovina prepleta s sedanjostjo, so kasneje poimenovali Depandansa Zagreb in Hotel Park, zgradili pa so ga leta 1872, v zlati dobi zdraviliškega razcveta.

Bil je med lepšimi v tedanji Avstro Ogrski.

Danes se ponaša s štirimi zvezdicami, med drugim premore svoj fitnes, poslovno sobo ter finsko in turško savno. Gostom ponuja izhodišče za pohod na Paški Kozjak, kolesarjenje do Logarske doline ali obisk lokalnih turističnih kmetij.

PŠ