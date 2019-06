Na Dobrni so izbrali novo častno občanko. To bo postala nekdanja ravnateljica tamkajšnje osnovne šole Herta Rošer, ki je sicer dejavna na številnih področjih. Za častno občanko so jo predlagali Župnijska Karitas ter turistično in kulturno društvo. Razglasitev bo prihodnji petek na slavnostni seji občinskega sveta.

Zlati grb bodo podelili Mariji Deu Vrečer, srebrnega Borisu Repasu, bronastega pa Jožetu Kovaču, Stanetu Reharju in MDDI Celje.

PŠ