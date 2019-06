Dobrna danes praznuje

S slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih priznanj bodo na Dobrni drevi zaznamovali občinski praznik, ki se bo jutri nadaljeval s srečanjem veteranov vojne za Slovenijo.

Razglasili bodo tudi novo častno občanko. To bo postala Herta Rošer, nekdanja ravnateljica osnovne šole, ki je dejavna tudi v turizmu in kulturi. Zlati grb bodo podelili Mariji Deu Vrečer, srebrnega Borisu Repasu, bronastega pa Jožetu Kovaču, Stanetu Reharju in celjskemu medobčinskemu društvu delovnih invalidov..

PŠ