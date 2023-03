DOBRNA CUDV postal Unicefova varna točka

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je postal Unicefova varna točka.

Te imajo status javnega prostora, kamor se otroci in mladoletniki lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v stiski ali težavah.

Projekt je zaživel pred dvajsetimi leti, v Sloveniji imamo že blizu 1100 varnih točk. Večinoma so to knjižnice, mladinski centri, lekarne, zavarovalnice, šole in podobno, kjer se otroci lahko nadejajo strokovne pomoči in zaščite.

Na Dobrni so prepričani, da bodo z novo točko, ki bo delovala ob delovnikih med 7. in 20. uro, še bolj povezali lokalno skupnost in ji ponudili občutek večje varnosti, saj takšne točke na Dobrni in v njeni okolici še ni.

PŠ