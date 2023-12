Dobri Miklavž je obiskal učence OŠ Minka v Slovenski Bistrici

Sladko in prisrčno. Takšno je druženje z Miklavžem in učenci z OŠ Minke Namestnik Sonje v Slovenski Bistrici.

Prvi od treh dobrih decembrskih mož je že obiskal Slovensko Bistrico. Miklavž se je najprej ustavil pri učencih osnovne šole s prilagojenim programom, kamor prihaja že tradicionalno.

Predvsem najmlajši otroci so ga pričakali z velikim vznemirjenjem. Glasno so ga poklicali v šolsko telovadnico in mu najprej zapeli, zaplesali, deklamirali ter se tako po svoje predstavili. Dobri Miklavž pa jim je toplo stisnil roko, jim prišepnil kakšno dobro misel ter jim izročil sladka darilca in še veliko torto.

Miklavževo obdarovanje na šoli poteka v organizaciji lokalnega časopisa Bistriške novice, Radia Rogla, Komunale Slovenska Bistrica ter Pekarne Strnad.