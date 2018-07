Poslušalko Kajo iz Slovenskih Konjic je v sklopu oddaje Beseda je vaša, zanimalo, kdaj bo nov asfalt na cesti Dobrava (od Dobjega Dvora do table Zreče). Cesta je v času popoldanske prometne konice zelo obremenjena in asfalt v vedno slabšem stanju. Na konjiški občinski upravi pojasnjujejo, da je pogodba z izvajalcem del za rekonstrukcijo ceste Slovenske Konjice – Dobrava (Dobji Dvor) sklenjena. Na podlagi dogovora z izvajalcem naj bi z deli končali že do začetka šolskega leta.