Dobovec: V tovornjaku se je skrivalo šest Afganistancev

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so v torek zvečer na mejnem prehodu v Dobovcu policisti pri skupni mejni kontroli s hrvaškimi varnostnimi organi v turškem tovornem vozilu, ki je v Slovenijo pripeljal kabine traktorjev, našli šest državljanov Afganistana. Policisti so pri kontroli pri meritvah CO2 opazili odstopanja, nakar so predstavniki hrvaške carine odstranili carinsko zalivko in v kabinah traktorjev odkrili šest afganistanskih državljanov. Vseh šest so v postopek prevzeli hrvaški varnostni organi.