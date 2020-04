DOBJE Prva okužba s koronavirusom

Tudi občina Dobje se je mesec dni po razglasitvi epidemije znašla v krogu tistih, ki imajo vsaj en uradno registriran primer okužbe. Na seznamu občin s koronavirusom je sicer dve tretjini vseh v Sloveniji.

Kakor je nedavno poudaril župan Franc Leskovšek, se veliko občanov vozi na delo v druge občine, precej jih službuje v zdravstvenih ustanovah in domovih za starostnike, zato je nevarnost za okužbo vseskozi bila velika, zdaj pa je do nje dejansko tudi prišlo.

Dobjani sicer upoštevajo omejitve in ukrepe, pred časom so ob pomoči upokojenih šivilj začeli tudi sami šivati maske in jih deliti ljudem.

PŠ