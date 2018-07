DOBJE Prihaja 47. Pokaži, kaj znaš

V nedeljo bo Kulturno društvo Dobje, glavni organizator tradicionalne prireditve Pokaži, kaj znaš, zaključilo izbor nastopajočih in oblikovalo program. Dotlej se glasbeniki, pevci, humoristi in etnološke skupine še lahko prijavijo. Prireditev bo kot vselej na sporedu zadnjo julijsko nedeljo.

Nastopajoči bodo razvrščeni v dve kategoriji in sicer solisti in dueti ter tria in skupine, najboljše bo izbralo občinstvo in strokovna žirija. 29. julija v Dobju pričakujejo med 500 in 600 obiskovalcev, prireditveni šotor bodo podaljšali, tako da nedeljskega glasbenega popoldneva ne bo skazilo vreme, kakor se je to zgodilo lani in predlani.

Po besedah predsednika KD Dobje Petra Freceta je Pokaži, kaj znaš gotovo med najbolj tradicionalnimi prireditvami v tem prostoru. Od prve izvedba leta 1972 je na njej nastopila kupica kasneje uveljavljenih glasbenikov, zato je festival – ustanovila sta ga Jožica in pokojni Franc Salobir in do predlani tudi skrbela za njegov potek – gotovo tudi dobra odskočna deska mladim.

Več preberite v Celjanu.

PŠ