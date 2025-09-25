DOBJE Pločnik bodo gradili sami

V Dobju si že nekaj let prizadevajo zgraditi pločnik ob glavni prometnici, ki bi predvsem izboljšal varnost otrok na poti v šolo. Pred časom so ob delu ceste zgradili pešpot, ki jo uporabljajo le učenci, ki stanujejo blizu šole. Iz 13 naselij jih k pouku vozi avtobus.

Glavno cesto dnevno prevozi okoli 2500 vozil, po državnih merilih bi jih moralo še tisoč več, da bi Direkcija za infrastrukturo RS gradila pločnik. Občina se je projekta zato lotila sama in pripravlja idejno zasnovo, težave pa se znova kažejo pri odkupu zemljišč, pa tudi z Direkcijo za vode RS, ki ni izdala dovoljenja za prvotno traso, saj da gre za plazovit teren. (PŠ)