21:00: Gaber Capl je že pri družini. Tako poroča portal Spin in PU Celje. O srečnem zaključku reševalne akcije poročajo tudi iz PGD Zreče, kjer so ob fotografijo reševalne ekipe zapisali: “‘Ekipa PGD Zreče, ekipa vodniki s psi, PP Slovenske Konjice in vsi ostali, ODLIČNO!! Pogrešana oseba je varno doma pri družini, delo pa vrhunsko opravljeno! Še enkrat čestitke vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Hvala vam!’”

