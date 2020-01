Konjiško: Dober decembrski dobrodelni izkupiček Lionsov

Že več let zapored praznično dogajanje v Slovenskih Konjicah s svojo kulinarično ponudbo popestrijo člani dobrodelnega Lions kluba Konjice. To leto so se jim prvič pridružile članice novoustanovljenega Lions kluba Konjice Vita. Skupaj s podmladkom, člani Leo kluba Konjice, so tokratno praznično ponudbo na trgu v Slovenskih Konjicah dopolnili s slastnimi vaflji in kuhanim ginom. Najmlajši pa so se lahko na njihovi stojnici pogreli s toplim čajem. V zameno so zbirali prostovoljne prispevke, namenjeni v dobrodelne namene. Teh se je v petih dneh nabralo kar nekaj. Tako bodo lahko pomagali starejšim občanom, ki se nemalokrat znajdejo v stiski. Zahvaljujejo se vsem, ki so se ustavili ob njihovi stojnic in prispevali v sklad za pomoč. Ob tem se zahvaljujejo Splošni knjižnici Slovenske Konjice, ki jim je omogočila brezplačni najem stojnice, Gostilni Grič za pomoč pri pripravi kulinarične ponudbe ter podjetju Marovt za nabavo surovin. »Z veseljem smo bili del prazničnega vzdušja v našem prelepem mestu. Naslednje leto zagotovo ponovimo,« napovedujejo predstavniki konjiških Lionsov.

