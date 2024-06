Do konca leta še 200 dreves

Drevesa so pljuča mesta, so zelene oaze v urbanem okolju, ki jih nujno potrebujemo za dobro počutje in ugodnejšo klimo. V izzivu ‘Trees in Cities Challenge’ se je Mestna občina Celje zavezala, da bodo v petletnem obdobju, do konca leta 2024, posadili 980 novih dreves.

»Letos smo v spomladanskem času ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice in nekaterimi drugimi partnerji na različnih lokacijah zasadili 55 dreves. Na podlagi analize pregledov dreves bo nato pripravljen načrt še za jesensko sajenje, ko je predvidena zasaditev še dodatnih 200 dreves. Tako bomo izpolnili zavezo in jo celo še nekoliko presegli, saj bo skupno število dreves jeseni okoli 1000,«, pojasnjujejo na Mestni občini Celje.

»Kot mesto smo se zavezali tudi k trajnostnemu upravljanju mestnih gozdov in zelenih površin z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja, izboljšanja javnega zdravja in blaginje ter krepitve odpornosti na podnebne spremembe. Zavedamo se pomembnosti dreves za življenje ljudi ter smo eno redkih mest, ki ima v lasti toliko gozda – kar 350 hektarjev,« so še pojasnili na Mestni občini Celje.