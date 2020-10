Divji kostanj pod vzmetnico blaži krče

Cvetove nabiramo maja, v marcu in aprilu se nabira lubje, v septembru in oktobru so zreli plodovi. Lubje in listi se v zdravilne namene le redko uporabljajo. Vse dele kostanja je potrebno nabrati v čistih okoljih. Izvlečke iz zdravilnih delov divjega kostanja uporabljajo v številnih farmacevtskih pripravkih. Najbolj znani so proti krčnim žilam, hemoroidom, proti težavam pri kronični oslabelosti ven, kot so občutek teže, bolečine in otekline na nogah. Pripravke v te namene dobimo v lekarnah. Ob uporabi po navodilih, se ni potrebno bati stranskih učinkov.

V ljudskem zdravilstvu iz plodov pripravljajo mazilo za zmanjševanje krčnih žil. Iz lubja kuhajo zavretek za kopeli pri gangreni. Pri krvavitvah, posebno iz maternice in zlate žile ter pri kronični driski in belem toku pripravljajo zavretek iz lubja za uživanje in sedežne kopeli. Iz cvetja pripravljajo tinkturo, ki jo uporabljajo za natiranje pri živčnih bolečinah in revmi. Zrele plodove ponekod dajejo v posteljo (pod vzmetnico) za preprečevanje krčev in bolečin v nogah.

Divji kostanj je najboljše zdravilo za ožilje, pospešuje krvni obtok, napenja stene žil odvodnic, pomaga pri razširjenih venah, ugodno deluje pri odprtih ranah zaradi počenih žil. Nepogrešljiv je pri ozeblinah, pri zlomih,…

1 od 2