Direktorica šmarskega zdravstvenega dom: “Po najboljših močeh si prizadevamo pomagati ljudem”

Jasna Žerak, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah priznava, da je vodenje zavoda v teh časih posebej zahtevno, a z odličnimi sodelavci zmorejo marsikaj.

Kako velik zavod vodite? Koliko ambulant in koliko zaposlenih ima Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah?

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ima 154 zaposlenih. V njem je 11 družinskih ambulant, štiri pediatrične, sedem zobozdravstvenih ter eno ginekološko in okulistično ter antikoagulantno ambulanto. Premoremo tudi zelo dobro fizioterapijo, zdravstveno vzgojo, patronažno službo, psihologinjo in logopedinjo. Prav tako smo ponosni na odlično ekipo nujne medicinske pomoči z 32 sodelavci, imamo še laboratorij, higiensko službo in upravo z devetimi sodelavci.

Zagotovo so spomini na spomladansko epidemijo novega koronavirusa še zelo živi, saj so bile razmere zelo zaostrene prav v šmarski občini. Prvi val epidemije ste uspešno prebrodili. Česa vas je naučila ta izkušnja?

V prvem delu epidemije smo v Šmarju pri Jelšah doživljali razmere prave vojne. Soočali smo se s pomanjkanjem zaščitne opreme, obolelimi in izolacijo zaposlenih, nismo imeli potrebnih informacij, kaj se dogaja. Pestilo nas je pomanjkanje kadra, ob tem pa se je odpiralo žarišče v Domu upokojencev… Izkušnja me je naučila, da se moramo v takšnih zaostrenih razmerah mora osredotočiti na ljudi, umirjati paniko ter zagotoviti dobre delovne pogoje. Pomembno je tudi medsebojno sodelovanje in zaupanje. Mislim, da nam je to odlično uspelo s pomočjo sodelavcev zdravstvenega doma, županov, občinskih uprav, donatorjev opreme in hrane. Prejeli smo veliko vzpodbudnih novic s strani krajanov. Vse to nas je v negotovih časih povezalo in opolnomočilo. Želim si, da bi nas izkušnja novega vala povezala v strpnosti do soljudi, pa tudi do mojih zdravstvenih sodelavcev. Poudariti želim, da so naša prizadevanja v največji možni meri usmerjena v to, da ostanemo zdravi in da smo lahko v pomoč prebivalstvu.

Drugi val je na vrhuncu. Imate dovolj zaščitne opreme? So zaposleni zdravi?

Na drugi val smo pripravljeni z vso potrebno opremo, saj smo jo na lastne stroške kupovali vso poletje. Do obolevnosti zaposlenih prihaja vsak dan. Tega nas je tudi najbolj strah. Karantene za zdravstveno osebje več ni. Ko je nekdo pozitiven, ostane doma, ostali do znakov obolevnosti delamo. Odprte imamo vse zdravstven dejavnosti, saj se zavedamo, da moramo biti na voljo prebivalcem. Tako bo ostalo, dokler nas bo dovolj. Ker imamo v povprečju zelo mlad kolektiv, upamo, da to vpliva na obolevnost in da ostanemo čim dalj odprti z vsemi zdravstvenimi ambulantami, tako z zdravniki v družinski ambulanti, zobozdravstvu, psihološki pomoči…

Se ljudje pogosto obračajo na vas oziroma kličejo v Zdravstveni dom zgolj zato, ker jih je strah ali želijo kakšno informacijo, povezano z novim koronavirusom?

Drugi val v zdravstvu doživljamo drugače, ljudje so naveličani, tudi strah jih je. Marsikdo se odzove z nestrpnim odnosom do zdravstva. Med ljudmi je zavladalo neko mnenje, da smo za situacijo krivi mi, ker izvajamo na vhodih triažo, očitajo nam, da smo težko dostopni. Pojasnjujemo jim, da se k zdravniku lahko naročajo bodisi preko elektronske pošte bodisi preko aplikacije na spletni strani Zdravstvenega doma: »Pri zdravniku« in naj telefon prepustijo starejši generaciji, ki te komunikacijske poti ne pozna.

